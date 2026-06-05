Машина врезалась в самокат с двумя подростками в Кирове

В результате ДТП травмы получил 14-летний пассажир.

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4 июня около девяти часов вечера в Кирове на улице Воровского у дома № 113Б произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель автомобиля «Черри Тигго» допустил наезд на электросамокат «Яндекс», которым управлял 15-летний подросток. На момент аварии в качестве пассажира на самокате находился его 14-летний знакомый.

В результате столкновения пострадал 14-летний пассажир электросамоката. По факту аварии проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия.