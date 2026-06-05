В Москве BMW разорвало после удара о столб

На северо-западе Москвы произошла смертельная дорожная авария. Ночью на улице Свободы водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на высокой скорости врезался в фонарный столб, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

© Российская Газета

От удара иномарку серьезно деформировало. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что автомобиль получил значительные повреждения задней части кузова. Для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники экстренных служб.

Как сообщили в прокуратуре, в результате ДТП 28-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте происшествия. Два пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Прокуратура Северо-Западного административного округа проводит проверку.