В Калужской области столкнулись грузовик и легковушка

На 90-м километре федеральной автодороги М-3 «Украина» в Калужской области утром в пятницу, 5 июня, произошло серьезное ДТП. Там столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой Ford Focus, сообщает региональное МЧС.

© «Калужские новости»

«В 06:40 мск поступило сообщение о ДТП в Боровском округе, на 90-м км автодороги М-3 "Украина". Произошло столкновение автомобилей MAN и Ford Focus», — говорится в сообщении ведомства.

В результате удара у Ford Focus загорелся моторный отсек. 46-летний водитель легковушки получил ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Спасатели деблокировали мужчину из покореженной машины. Пострадавший госпитализирован.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.