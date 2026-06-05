61-летний водитель съехал на обочину и врезался в дорожное ограждение

Днём 4 июня в Грязинском районе на автодороге Липецк – Грязи – Песковатка погиб 61-летний водитель автомобиля «Рено Логан». Авария произошла в половине второго дня на 22-м километре трассы.

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Водитель двигался со стороны Грязей в направлении Липецка. По данным ГАИ, он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал на обочину и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. На месте работали спасатели и медики. По факту аварии проводится проверка.