В Ижевске подросток на питбайке врезался в Mercedes

Ижевск. Удмуртия. Подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Мерседес» в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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ДТП произошло 4 июня около 13:40 напротив дома №7 по улице Локомотивной. 17-летний водитель питбайка «ВТ140» врезался в «Мерседес Е200», которым управлял 20-летний молодой человек.

В результате аварии водитель мототранспорта и его 14-летний пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

В отношении водителя питбайка составлен ряд административных материалов, в том числе за вождение без прав.