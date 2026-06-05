Пьяный лихач влетел в автосервис и перевернулся

В Кузбассе произошло фееричное ДТП с четырьмя автомобилями на территории автосервиса. Момент попал на камеру.

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Днём в среду, 3 июня, в Промышленновском округе произошла эпичная авария. Полиция в пятницу опубликовала видео момента и комментарий.

Оказалось, что 46-летний пьяный водитель Mitsubishi Lancer разогнался до бешеной скорости, не вписался в поворот и проломил забор СТО.

– На территории станции техобслуживания автомобилист едва не сбил сотрудников сервиса, занимавшихся ремонтом авто, и совершил столкновение с 3 транспортными средствами, оставленными на обслуживание, – сказали в областном МВД.

Далее японская иномарка перевернулась на крышу и влетела в автозапчасти, уложенные перед зданием.

Чудом никто не пострадал. Однако легко лихач не отделался. Алкотестер выявил у него алкоголь в четыре раза выше лимита.

Стражи порядка составили на гонщика протоколы о пьяной езде, отсутствии страховки, непристёгнутом ремне. Уже выписаны штрафы на 4 550 рублей, а за спиртное в организме грозит лишение прав на 2 года со штрафом 45 000 рублей.

Кроме того, владельцы СТО и повреждённых машин вправе подать на крушителя в суд.