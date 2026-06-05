В Калужской области за сутки произошло пять ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки на дорогах Калужской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили пять человек. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области.

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Одно из ДТП произошло в поселке Ферзиково, где автомобиль Ford Focus столкнулся с мотоциклом Motoland под управлением 18-летнего молодого человека. В результате аварии мотоциклист получил травмы.

В Обнинске под колеса автомобиля Peugeot 308 попал 10-летний велосипедист. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Также пострадали водитель автомобиля «Лада Нива», который врезался в бетонные блоки на трассе Р-132 «Золотое кольцо», и водитель квадроцикла ATV 600, совершивший наезд на кирпичный столб в Ермолине.

По всем фактам происшествий сотрудники полиции проводят проверки и устанавливают обстоятельства случившегося.