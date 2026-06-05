В Воронеже двухлетний ребенок оказался за рулем машины и врезался в детскую площадку, где играли дети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мальчик находился на водительском сиденье, а его мать сидела рядом, на пассажирском. Внезапно легковушка тронулась с места, перескочила через бордюр, пробила кусты, врезалась в детскую горку и только после этого остановилась.

На площадке в тот момент играли другие дети, никто не пострадал. По предварительной информации, авто стояло на передаче, мальчик тронулся, сумев повернуть ключ. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Астраханской области 8-летний мальчик угнал машину и сбил женщину. Школьник взял ключи от припаркованного возле дома автомобиля ВАЗ-2112, принадлежащего его дяде, сумел завести машину и поехал по улице. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на 35-летнюю местную жительницу. Женщина получила перелом ноги.

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