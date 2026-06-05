Грузовик столкнулся с автобусом на трассе Брянск-Новозыбков

Накануне в 14:30 на 73-м километре трассы федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса.

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По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя грузовиком «SITRAK» с полуприцепом, двигался в сторону Брянска по полосе разгона. При попытке совершить маневр опережения мужчина не справился с управлением, вылетел на обочину, после чего выехал на «встречку», где врезался в автобус «ПАЗ» под управлением 61-летнего водителя.

В результате столкновения водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Для проверки возможного опьянения у виновника ДТП взят биологический материал.

В отношении водителя «SITRAK» возбуждены административные дела: за управление ТС с неисправностями и за езду без тахографа.