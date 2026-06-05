6-летний мальчик попал под машину в Иванове

В Иванове маленький мальчик попал в ДТП. Инцидент произошел в минувший четверг в 19:30 на улице Лакина. По данным региональной пресс-службы УМВД, неустановленный водитель за рулем неустановленной машины белого цвета совершил наезд на переходящего проезжую часть 6-летнего мальчика. Чуть позже пострадавший обратился за медицинской помощью.

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Также известно о составлении рапорта об обнаружении правонарушения по ст. 5.35 (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) КоАП РФ. По информации ведомства, водитель и автомобиль, причастные к аварии, находятся в розыске.