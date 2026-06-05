Российская блогерша попала в серьезное ДТП

Российская блогерша Энди Кикнадзе попала в ДТП со смертельным исходом на северо-западе Москвы. Об этом сообщает «112» в Telegram.

© Lenta.ru

Уточняется, что авария произошла на улице Свободы. По данным издания, водитель автомобиля BMW, в котором ехала Кикнадзе, не справился с управлением и врезался в столб.

После столкновения водитель не выжил. Блогершу и двух других пассажиров, сидевших в машине, госпитализировали. По факту происшествия прокуратура Москвы проводит процессуальную проверку.

Ранее стало известно, что ведущая программы «Квартирный вопрос» Виктория Панина попала в аварию. Она рассказала, что из-за дорожного происшествия шесть часов провела в машине в ожидании ДПС и опоздала на съемки передачи. Кроме того, Панина получила ушибы и сильно испугалась.

Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

До этого сообщалось, что 30-летняя блогерша из Бразилии Ларисса Мачадо попала в ДТП в городе Манаус. Ее не удалось спасти.