Четыре человека пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Нижегородской области вечером 4 июня. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

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Авария произошла на 349-м км автодороги Москва — Уфа в Володарском округе.

19-летний водитель «КамАЗа», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении «Фольксвагену» и столкнулся с ним. После чего грузовик опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали 23-летний водитель легковушки и его пассажиры: 43-летняя и 23-летняя женщины и девятилетний мальчик.

У старшей пострадавшей диагностирован закрытый перелом ребер, ушиб легких, тупая травма грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у девушки — разрыв стенки толстой кишки. Мальчик получил тупую травму живота.

Ранее мы писали о том, что трое взрослых и один ребенок пострадали в ДТП в Нижегородской области.

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