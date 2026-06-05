Мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой и попал в реанимацию

В Алапаевске в половине двенадцатого ночи 4 июня столкнулись мотоцикл JHLTGR и Volkswagen Polo. Травмы получили двое мужчин 22 лет, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

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По предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог на улице Московской мотоциклист на повороте главной дороги выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль под управлением 35-летней женщины.

В ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла – оба были без защитной экипировки. С места ДТП скорая доставила их в городскую больницу, где байкера госпитализировали в реанимацию, а его товарища после осмотра отпустили домой. Водитель Volkswagen Polo не пострадала.

Был ли трезв мотоциклист, который сел за руль, не имея водительских прав, установит экспертиза.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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