Три человека погибли в жестком ДТП в российском реионе

Поздним вечером 5 июня в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края произошла крупная дорожная авария, унесшая жизни трех человек. По предварительным данным, столкновение легковых автомобилей и грузовика привело к тяжелым последствиям: на месте происшествия скончались трое участников движения, еще один пострадавший с серьезными травмами был экстренно госпитализирован.

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Прокуратура Шпаковского района уже организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и выявлены причины трагедии.

Трагический инцидент случился примерно в 22:30 на пятом километре трассы «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское». Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Веста» по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», двигавшимся в противоположном направлении. От удара обе машины отбросило, и «Веста» по инерции дополнительно врезалась в грузовой автомобиль MAN.

На месте аварии погибли три человека: 37-летний водитель «Лады Весты» и две пассажирки «Лады Гранты», возраст которых составил 17 и 25 лет. Водитель второго легкового автомобиля получил множественные травмы различной степени тяжести и был доставлен бригадой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, однако жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Для выяснения всех деталей произошедшего на место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит провести комплекс необходимых экспертиз, в том числе техническую, чтобы установить точную скорость движения автомобилей перед столкновением, а также определить, находился ли водитель «Весты» в состоянии какого-либо опьянения.

Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на особый контроль, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников аварии и решен вопрос о мерах ответственности виновных лиц.