В Свердловской области на трассе в ДТП погиб человек
Один человек погиб и трое получили травмы в ДТП на федеральной трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Свердловской области, из-за аварии на 104-м км вблизи Каменска-Уральского введено реверсивное движение.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
"Госавтоинспекция информирует об организации реверсивного движения на 104-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган вблизи Каменска-Уральского в связи со смертельным ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и Scania. В результате автоаварии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.