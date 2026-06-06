В Свердловской области на трассе в ДТП погиб человек

Один человек погиб и трое получили травмы в ДТП на федеральной трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Свердловской области, из-за аварии на 104-м км вблизи Каменска-Уральского введено реверсивное движение.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.