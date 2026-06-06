Hummer разорвал Lada при ДТП под Воронежем

В Грибановском районе Воронежской области двое детей пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ-2114 и Hummer.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Водитель автомобиля ВАЗ-211440, 33-летняя женщина, при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся навстречу «Хаммеру», вследствие чего произошло столкновение», — отмечается в публикации.

В результате автомобили столкнулись. В аварии пострадала женщина и двое детей, которые ехали в Lada — шестилетняя девочка и семилетний мальчик. На кадрах с последствиями ДТП видно, что от удара кузов отечественного хетчбэка полностью деформировался. Моторный отсек с силовым агрегатом сильно смещен вбок относительно салона. На американском пикапе, попавшем в кадр правым боком, повреждений не видно.