В Вологодской области в ДТП пострадали шесть человек

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В Вологодской области шесть человек (в том числе трое детей) получили травмы при столкновении сразу трех легковых автомобилей, сообщили ТАСС в региональном УМВД РФ.

Авария случилась утром 6 июня на 403-м километре автомобильной дороги Сергиев Посад - Череповец в Череповецком округе. 53-летняя водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигавшаяся по второстепенной дороге со стороны деревни Починок, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю Lada Xray. От удара при столкновении Lada съехала с трассы в кювет и опрокинулась на крышу. Далее Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Kia Spectra.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Водителей Volkswagen и Lada на месте осмотрела бригада скорой помощи. Травмы различной степени тяжести, как уточняется, получили пассажиры Lada. Женщину 1989 г. р. доставили в Вологодскую облбольницу №3 в Череповце, пятилетнего мальчика и двух двенадцатилетних девочек доставили в Вологодскую детскую больницу №2 в Череповце.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.