Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 88-го км МКАД
Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На месте аварии работали оперативные службы, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших не уточняются.
Движение в районе ДТП было затруднено. Спустя время его восстановили.
Ранее на Гостиничной улице около дома 9 ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Водитель уехал с места аварии, а пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он позднее скончался. Автомобилиста задержали правоохранители.