В Приморье в ДТП погиб мотоциклист

В городе Артеме Приморского края на автодороге "Подъезд к аэропорту "Владивосток" произошло дорожно-транспортном происшествие, в котором погиб мотоциклист, сообщает Max-канал УМВД региона.

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По предварительным данным, водитель мотоцикла "Априлия M70", следуя из аэропорта в направлении Уссурийска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Хонда Фит". В результате аварии мотоциклист, личность которого пока не установлена, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия врачей.

По факту ДТП начата проверка. Личность погибшего устанавливается, назначены необходимые исследования.