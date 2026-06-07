Беременная женщина погибла в ДТП, не дождавшись рождения дочери

В Спрингфилде, штат Миссури, произошла трагедия: беременная женщина погибла на оживленном шоссе после того, как ее сбил автомобиль. По данным полиции, 24-летняя Лия Хайд вышла из своей машины после столкновения с разделительным барьером, чтобы оценить ущерб, и в этот момент стала жертвой второго ДТП, - пишет The New York Post.

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Лия, которая работала терапевтом и ждала девочку, ехала на Subaru Forester по внутренней полосе шоссе. Проезжающий мимо автомобилист не успел среагировать и сбил ее, оставив семью и друзей в глубоком трауре. Близкие вспоминают девушку как невероятно доброго и отзывчивого человека.

«Она всегда хотела, чтобы ее пациенты становились лучшими людьми», — рассказала подруга Валери Уиллис, знавшая Лию с детства.

Коллеги и знакомые отмечают, что девушка была очень горда своей профессией и возможностью помогать другим.

«Мой отец был в больнице, и она была одним из эрготерапевтов, которые с ним работали», — поделилась воспоминаниями подруга семьи Бернадетт Шивли.

Гибель Лии стала огромной потерей для местного сообщества, где ее знали как чуткого специалиста и светлого человека.