Подросток без прав устроил ДТП с тремя автомобилями в российском регионе

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, главным фигурантом которого стал несовершеннолетний водитель. Инцидент, в котором оказались повреждены сразу три автомобиля, произошел ранним утром 7 июня в поселке Приозерный.

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По данным регионального управления ГАИ, за рулем автомобиля марки Kia находился семнадцатилетний юноша, не имеющий водительского удостоверения. Более того, как позже выяснили прибывшие на место инспекторы, молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, подросток допустил съезд с проезжей части. Первым препятствием на пути неуправляемой иномарки стал забор, расположенный у дороги. После столкновения с ограждением автомобиль по инерции отбросило на стоявшие поблизости транспортные средства. В результате удара пострадали два припаркованных автомобиля, которые получили механические повреждения различной степени.

В ходе разбирательства выяснились шокирующие обстоятельства того, как несовершеннолетний оказался за рулем. Как следует из сообщения, опубликованного в канале MAX, сам подросток пояснил полицейским, что автомобиль Kia принадлежит его дяде. Ключи от транспортного средства юноша взял без ведома и разрешения владельца, после чего принял решение отправиться на прогулку. О том, что у него нет прав и он нетрезв, нарушитель, видимо, не задумывался. Эта дерзкая выходка едва не привела к более тяжким последствиям, однако, к счастью, в массовом столкновении никто из людей серьезно не пострадал, хотя сам виновник аварии мог получить травмы от удара.

В отношении несовершеннолетнего нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили целый ряд административных протоколов. Юноше инкриминируют управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также вождение автомобиля при полном отсутствии водительских прав, что само по себе является грубым нарушением российского законодательства.

Однако ответственность за произошедшее, по мнению полиции, лежит не только на самом подростке. Сотрудники ГАИ также составили административный протокол в отношении родителей юноши. Им вменяется неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Вопрос о возмещении материального ущерба владельцам поврежденных машин будет решаться дополнительно.