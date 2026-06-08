На трассе Брянск-Новозыбков фура попала в серьезное ДТП

Накануне около 12 часов 20 минут на 130-м километре федеральной трассы А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.

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По предварительным данным, 55-летняя женщина, управляя автомобилем «Nissan», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выполняла маневр поворота налево. Водитель иномарки не уступила дорогу тягачу «DAF» с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины.

Чтобы избежать столкновения с поворачивающим «Nissan», водитель грузовика применил экстренное торможение и вырулил влево, после чего «DAF» совершил столкновение с автомобилем «Ford», который двигался в попутном направлении по крайней левой полосе.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получила женщина за рулем «Nissan». С места ДТП она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Для установления возможного состояния опьянения у пострадавшей взят биологический материал для анализа. По факту ДТП следственные органы УМВД России по Брянской области проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.