В массовом ДТП на Ставрополье погибли четыре человека

В Минераловодском округе Ставрополья произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека, еще один - пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

© Российская Газета

Авария произошла 7 июня около 13 часов 40 минут на 128-м километре трассы Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. 80-летний водитель автомобиля LADA Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗ 2104" и Hyundai.

"В результате ДТП водитель и два пассажира Granta, а также пассажир Hyundai скончались на месте. Водитель иномарки с травмами госпитализирован. Личности участников автоаварии устанавливаются", - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

По данному происшествию Минераловодская межрайонная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Особое внимание уделено вопросам оказания пострадавшим в медицинской помощи.