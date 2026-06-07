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В Ярославской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Майк Габриелян

Экскурсионный автобус Yutong опрокинулся вблизи Углича. Пострадали 10 взрослых и 2 детей. Об этом в канале Max сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В Ярославской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
© t.me/ostorozhno_novosti/50612

 

Губернатор отметил, что ДТП произошло во второй половине дня в  деревне Сверчково.

 

«В салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей», — написал Евраев.

 

Пострадавших отправили в Угличскую центральную районную больницу.

 

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По словам Евраева, утечка топлива отсутствует, дорога не перекрывалась.

 

Причины ДТП устанавливаются.