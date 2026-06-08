В Оричевском районе «Приора» вылетела с дороги и врезалась в дерево

В аварии пострадали три человека.

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5 июня 2026 года около 17:00 в Оричевском районе на 42-м километре автодороги «Киров — Советск — Яранск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, 67-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на дерево.

В аварии пострадали три человека: водитель, 67 лет, и две пассажирки — 80 и 66 лет. Все они получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия.