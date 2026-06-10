В США грузовик с фейерверками загорелся во время движения

Грузовик с фейерверками загорелся во время движения в США, пишет UPI.

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По данным Пожарной службы Чаттануги, прибывшие расчеты совместно с полицией и пожарными оперативно оцепили территорию. Горящие фейерверки разлетались в разные стороны, создавая угрозу для других транспортных средств и окружающей растительности.

«Движение по автомагистрали было полностью остановлено в обоих направлениях на время тушения пожара и ликвидации последствий», — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на интенсивный огонь и детонацию пиротехники, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель грузовика успел покинуть кабину до того, как пламя охватило весь автомобиль. Причины возгорания в настоящий момент не разглашаются. Ведется расследование.

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