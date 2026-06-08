В центре Москвы Rolls-Royce за 60 миллионов столкнулся с двумя такси

Недалеко от Павелецкого вокзала в центре Москвы в ДТП попал эксклюзивный автомобиль Rolls-Royce, сообщил "РГ" информированный источник.

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По нашим данным, инцидент произошел, когда кроссовер Cullinan проезжал по Валовой улице на Садовом кольце.

Согласно базовой версии, водитель Rolls-Royce не смог удержать безопасную дистанцию перед ехавшим впереди автомобилем. В результате элитная иномарка столкнулась с двумя попутными такси.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, что средняя стоимость подержанных Rolls-Royce Cullinan - около 60 миллионов рублей, машины 2026 года стоят около 82 миллионов рублей.