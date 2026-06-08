В Калуге пьяная женщина угнала авто и попала в кювет

В Калуге 38-летняя женщина, находясь в сильном алкогольном опьянении, угнала автомобиль своего знакомого, не справилась с управлением и перевернулась в кювет. Теперь ей грозит уголовное дело и целый список административных протоколов.

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В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением об угоне ее иномарки. Как выяснили полицейские, к преступлению причастна 38-летняя приятельница супруга заявительницы.

По предварительной версии, фигурантка находилась в гостях у знакомого, где компания распивала алкоголь. Когда хозяин квартиры уснул, калужанка решила, что ей тоже пора домой. Увидев ключи от автомобиля, она взяла их, завела двигатель и отправилась в путь. Однако доехать до дома женщине не удалось. Находясь за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, она не справилась с управлением, допустила опрокидывание иномарки и оказалась в кювете. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым и пришлось разбираться в случившемся.

В отношении угонщицы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Но это далеко не все. За одну поездку женщина умудрилась нарушить сразу несколько статей Кодекса об административных правонарушениях. На нее составили протоколы еще по пяти статьям.

Угнанная иномарка отправлена на штрафстоянку. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.