В Ивановской области подросток на питбайке сбил ребенка

В Вичуге в субботу вечером произошло ДТП с участием детей. На нерегулируемом перекрестке улиц 3-я Касинская и Володарского 14-летний подросток, управляя питбайком, при повороте направо сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

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Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Против подростка-водителя составили материалы за управление транспортом без прав, езду на незарегистрированном транспортном средстве и отсутствие полиса ОСАГО.

Питбайк отправили на специализированную стоянку. Выяснилось, что он принадлежит матери подростка, в отношении которой также составили административный материал за передачу управления человеку, не имеющему права управления.