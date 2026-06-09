В Екатеринбурге после наезда машины госпитализировали двух детей

ДТП с участием легкового автомобиля и двух пешеходов произошло на улице Сахалинской, около дома №3 в Екатеринбурге. В результате мальчики 8 и 10 лет госпитализированы с травмами, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Geely Coolray, двигаясь по улице Сахалинской со стороны улицы Блюхера, допустила наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия пострадали мальчики 8 и 10 лет, с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлены в детскую ДГКБ №9, где им оказывается необходимая помощь", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по словам водителя машины, дети выбежали на дорогу неожиданно, она не успела остановиться. По факту ДТП проводится проверка.