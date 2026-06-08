Автомобиль насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве

Автомобиль Volvo насмерть сбил пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе. Предварительно, погибший попытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы.

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— В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм погиб на месте. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — говорится в материале.

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО.