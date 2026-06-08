В Подмосковье в ДТП погиб подросток

Одна несовершеннолетняя девушка погибла, еще двое детей госпитализированы в результате ДТП в Шатуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка, еще две несовершеннолетних, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МВД, примерно в 20:00 на 5-м км автодороги Кривандино - Рошаль - Мишеронский произошло дорожно-транспортное происшествие.

"По предварительной информации, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки "Чанган", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево", - сообщили в полиции.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельств произошедшего.