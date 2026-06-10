Женщина сбила ребенка на самокате в Новосибирской области

Карасукский районный суд приговорил жительницу Новосибирской области к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП с ребенком. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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Суд установил, что осужденная, не имея водительского удостоверения, ехала на автомобиле Toyota со скоростью не менее 96 километров в час. На пересечении улиц Ленина и Красноармейской она столкнулась с ребенком, который переезжал перекресток на электросамокате. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Женщина признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. В пользу семьи погибшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Ранее в результате ДТП в Новосибирской области погиб 17-летний подросток. Лишенный водительских прав 50-летний водитель машины Volkswagen начал обгон в разрешенном месте, однако при выезде на встречную полосу столкнулся с ВАЗ-2114, за рулем которого находился молодой человек. Травмы получили водитель иномарки и два пассажира ВАЗ.