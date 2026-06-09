Lada Priora съехала с дороги и опрокинулась в Белинском районе

Пенза, 9 июня – PenzaNews. Автомобиль «Lada Priora» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Белинском районе Пензенской области, водитель госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на автодороге «Тамбов — Пенза» — Белинский — Тамала», за рулем находился мужчина 1986 года рождения.