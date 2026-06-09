$73.2685.28

В Белинском районе опрокинулся автомобиль «Lada Priora», водитель госпитализирован

ИА PenzaNewsиещё 2

Пенза, 9 июня – PenzaNews. Автомобиль «Lada Priora» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Белинском районе Пензенской области, водитель госпитализирован.

Lada Priora съехала с дороги и опрокинулась в Белинском районе
© PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на автодороге «Тамбов — Пенза» — Белинский — Тамала», за рулем находился мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.