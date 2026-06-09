Пожилой водитель опрокинулся на "Ладе Гранте"

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В Лев-Толстовском районе накануне произошло ДТП. 68-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Авария случилась около одиннадцати часов утра 8 июня на автодороге Лев-Толстой – Первомайское.

Машина изрядно помялась. Пожилой водитель остался жив, но с травмами его доставили на скорой больницу.

Что стало причиной – превышение скорости, резкий маневр или плохое самочувствие – теперь выясняют сотрудники ГАИ региона.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 6679 нарушений ПДД: из них 7 водителей ехали пьяными, 350 – непристёгнутыми. В 15 столкновениях автомобилей обошлось без пострадавших.