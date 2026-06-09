Машина с ребенком перевернулась в Махачкале

В Махачкале перевернулась машина с ребенком, он выпал из салона и чудом спасся. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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По данным с камеры наружного наблюдения, инцидент произошел 8 июня.

— На проезжавшую иномарку наехал другой автомобиль. После удара машина перевернулась, и в этот момент из салона выпал малыш, — говорится в сообщении.

Ребенок успел сориентироваться и схватиться за дверь машины, чтобы не отлететь дальше. К месту ДТП сразу подбежали прохожие. По словам очевидцев, никто не пострадал, пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

Пятилетняя девочка погибла, еще шесть человек, включая троих детей, оказались в больнице в результате аварии в Саратове, сообщили 7 июня в пресс-службе регионального управления МВД России. По информации ведомства, на 276-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись автомобили «Тойота» и УАЗ.