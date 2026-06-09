В Кузбассе водитель BMW сбил лося

Ночью на трассе в Кузбассе машина влетела в лося, который выскочил на дорогу. Водитель и его пассажир попали в больницу.

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Так, ДТП произошло накануне около 23:50 на 63 километре автодороги Р-255 "Сибирь" (подъезд к городу Томск).

По предварительным данным, 30-летний водитель "БМВ 530Д" сбил лося, который неожиданно выбежал на дорогу. В аварии пострадали и сам водитель, и его 32-летний пассажир. Травмы у них разной степени тяжести.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональной Госавтоинспекции.