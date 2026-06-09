Почему в Петербурге резко выросло число мотоаварий

С начала мотосезона-2026 в Санкт-Петербурге произошло больше сотни ДТП с байкерами. Эксперты объяснили, почему водители мотоциклов бьются на дорогах.

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Как сообщили "КП-Петербург" в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за первые месяцы года в Северной столице зарегистрировали 137 ДТП с участием мотоциклов. Из них 45 аварий были с пострадавшими: один человек погиб, еще 46 получили травмы.

Стражи порядка напомнили, что за весь 2025 год в городе на Неве произошло 1135 ДТП с участием мототранспорта, из них 348 – с пострадавшими. Погибли 42 человека, 362 получили травмы. При этом 133 аварии случились по вине самих мотоциклистов, а в 16 ДТП байкеры находились в состоянии опьянения.

С начала мотосезона уже произошло несколько громких аварий с участием байкеров. В одной из них, 20 мая, погиб миллиардер Михаил Смирнов, входивший в список самых богатых жителей Петербурга.

Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что лето 2026 года стало необычным по числу мотоциклистов на дорогах.

– По ощущениям, мотоциклистов больше, чем обычно, – отметил эксперт, – и они злоупотребляют движением в междурядье. Пользуются тем, что в правилах нет четкого указания, как нельзя двигаться. На мой взгляд, в ПДД все однозначно: по линии разметки ты не поедешь, мотоцикл все время должен быть в полосе. А полоса – это пространство, достаточное для движения одного автомобиля, – отметил эксперт.

По его словам, если мотоциклист встает рядом с машиной, значит, он фактически сокращает безопасный боковой интервал. Из-за этого риски заметно растут. Байкеры часто не хотят понимать, что водитель автомобиля может их просто не видеть: они движутся быстро, внезапно попадают в мертвую зону или так же неожиданно из нее появляются, сказал Попов.