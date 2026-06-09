В Рязани произошло массовое ДТП с пострадавшими

8 июня, примерно в 10:40, в Рязани вблизи дома номер 35 по улице Вишневая произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.

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По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик», совершил столкновение с мотоциклом «БМВ» под управлением 28-летнего жителя города.

Мотоцикл, продолжив движение по инерции, наехал на припаркованный автомобиль «Ниссан Кашкай». В результате аварии мотоциклист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.