Лихач на иномарке наехал на полицейских в Петербурге

В Невском районе Петербурга водитель иномарки наехал на сотрудников полиции и пытался скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

Инцидент произошел накануне у дома 20 по Белевскому проспекту. Наряд Госавтоинспекции попытался остановить иномарку для проверки документов, но водитель предпринял попытку скрыться. При этом он задел полицейских — они успели быстро среагировать и серьезно не пострадали.

Во время погони Honda столкнулась с еще одной служебной машиной у дома №77 по улице Бабушкина. После этого сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие — они открыли стрельбу по колесам иномарки. В результате лихач не справился с управлением и врезался в светофор, где его и задержали.

Задержанным оказался 34-летний житель поселка Кирилловское Выборгского района Ленинградской области. Мужчина находился в состоянии явного опьянения. Его доставили в отдел полиции и оформили административные протоколы.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.