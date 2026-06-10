Два автомобиля получили серьезные повреждения в ДТП на Кировоградской улице

Автомобили Audi и Geely получили серьезные повреждения при столкновении на Кировоградской улице. Предварительно, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники ГАИ и ЦОДД. Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом во вторник, 9 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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По данным телеканала «Москва 24», на Кировоградской улице произошло ДТП с участием трех машин. Одна из них вылетела на газон, а затем в дерево. Водитель самостоятельно выбрался из салона, но встать на ноги не смог, ему вызвали скорую.

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО.