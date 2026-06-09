Водитель на Урале сбил девочку, купил ей шоколадку и уехал

Водитель в Сухоложском районе Свердловской области сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и скрылся с места происшествия. Ребенка с травмами доставили в местную больницу. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел около 16:14 по местному времени в селе Курьи на улице Карла Маркса. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле наехал на девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

— Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. После наезда водитель вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей, купил ей шоколадку в ближайшем магазине и скрылся с места ДТП, — говорится в публикации.

Правоохранительные органы проводят разыскные мероприятия по факту ДТП, устанавливаются марка автомобиля и личность водителя.

Вечером того же дня водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Исаковского в районе дома 33.