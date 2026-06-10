Подросток на мопеде сбил маленькую велосипедистку в Омской области

Вчера в Крутинском районе случилось ДТП с несовершеннолетними. Об этом сообщает омская полиция.

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В селе Оглухино 14-летний подросток, управляя мопедом, врезался в 11-летнюю девочку, которая выехала на велосипеде с прилегающей территории на дорогу. Школьнице оказали помощь медики и отпустили домой.

Полицейские выяснили, что мопед принадлежит матери водителя. За передачу управления транспортным средством человеку без прав, в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ, за которую предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

По факту ДТП проводится проверка.