Иномарка влетела в автобус в центре Кемерово

В центре кузбасской столицы легковушка протаранила пассажирский автобус.

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В среду, 10 июня, около полудня в Кемерове на проспекте Советском напротив бизнес-центра "Доминант" иномарка впечаталась в автобус, рассказала сайту VSE42.Ru постоянная читательница.

– ДТП с автобусом №40. Движение немного затруднено, – сказала очевидица.

Судя по кадру, машину врезалась в задний левый угол пассажирского транспорта и получила заметный урон. Люди из легковушки и водитель автобуса вышли разбираться.

Через какое-то время повреждённая иномарка уехала, а автобус остался стоять. Вероятно, участники оформились по европротоколу, так как не было пострадавших.

Выясняются подробности.