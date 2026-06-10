Иномарка влетела в автобус в центре Кемерово

Иномарка впечаталась в автобус в центре Кемерова – фото с места
В центре кузбасской столицы легковушка протаранила пассажирский автобус.
В среду, 10 июня, около полудня в Кемерове на проспекте Советском напротив бизнес-центра "Доминант" иномарка впечаталась в автобус, рассказала сайту VSE42.Ru постоянная читательница.
– ДТП с автобусом №40. Движение немного затруднено, – сказала очевидица.
Судя по кадру, машину врезалась в задний левый угол пассажирского транспорта и получила заметный урон. Люди из легковушки и водитель автобуса вышли разбираться.
Через какое-то время повреждённая иномарка уехала, а автобус остался стоять. Вероятно, участники оформились по европротоколу, так как не было пострадавших.
Выясняются подробности.