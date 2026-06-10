В Кировской области иномарка сбила выбежавшего на трассу лося

В ДТП с диким животным на федеральной дороге «Вятка» пострадал человек.

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На федеральной трассе в Юрьянском районе произошло столкновение легкового автомобиля с крупным копытным зверем. В результате сильного удара один из участников поездки получил травмы различной степени тяжести, а сотрудники правоохранительных органов инициировали проведение специальной проверки.

На 445-м километре федеральной автомобильной дороги «Вятка» 31-летний водитель за рулем кроссовера «Рено Дастер» совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

По официальной информации Госавтоинспекции Кировской области, в результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал 38-летний пассажир иномарки, которому потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий для детального установления всех причин и сопутствующих обстоятельств ночного инцидента.

Представители ведомства подчеркнули, что выходы лесных обитателей на транспортные артерии региона остаются системной проблемой. Так, согласно статистике только за апрель текущего года в области зафиксировали восемь подобных аварий в Верхошижемском, Кирово-Чепецком и других районах, где под колеса машин, помимо лосей, попадал заяц.