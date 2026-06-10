Пьяный водитель выпал из авто в момент ДТП

В городе Петрозаводске республики Карелия пьяный автомобилист выпал из иномарки в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

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«В Петрозаводске после аварии пьяный водитель выпал из машины, но все равно уехал с места ДТП. Странное ДТП произошло ночью в районе пересечения улиц Сыктывкарской, Мичуринской и Чкалова. Предположительно, виновник аварии был сильно пьян. Запись инцидента появилась в группе <...> На ней видно, как темный внедорожник задевает припаркованный на обочине автомобиль и останавливается», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель выпал из машины на проезжую часть, после чего он, шатаясь, поднялся, сел за руль и уехал. О состоянии автомобилиста не сообщается. Также неизвестно, есть ли записи аварии у сотрудников правоохранительных органов.

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