В Орловском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими

Днем 9 июня в Орловском МО произошло ДТП с пятью пострадавшими. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Лада Ларгус ехал по автодороге "Орел-Знаменское" в сторону Орла. В какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Лада Нива, который поворачивал на поселок Бойцовский. От удара Лада Ларгус съехала с дороги в кювет и перевернулась.

В результате ДТП 5 пассажиров Лады получили телесные повреждения. В областную больницу доставили мужчин в возрасте 32, 25, 38, 24 и 45 лет.