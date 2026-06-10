Пьяный нижегородец протаранил ларек с шаурмой

Иномарка врезалась в ларек с шаурмой в Нижнем Новгороде. Водитель был пьян, сообщили в нижегородской Госавтоинспекции. ДТП произошло рано утром 19 июня на улице Березовской. 33-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и протаранил ларек общественного питания. В результате столкновения пострадал сотрудник ларька. С травмами его госпитализировали в больницу.

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Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пятеро детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за минувшие выходные.