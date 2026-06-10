Трактор упал на две машины после столкновения с иномаркой

В полиции сообщили обстоятельства ДТП с трактором. По предварительным данным, авария произошла около 09:48 у дома № 150. Автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 23-летнего водителя столкнулся с трактором, за рулем которого находился 60-летний мужчина. После удара трактор опрокинулся на двигавшиеся рядом «Тойоту» под управлением 71-летней женщины и «БМВ», которым управлял 50-летний мужчина. Пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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В результате аварии пострадал водитель трактора. Его доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о серьезных затруднениях движения на Московском проспекте. Из-за ДТП с перевернувшимся трактором там образовалась огромная пробка в 4 км.