Мотоциклистка попала в серьезное ДТП на трассе в Захаровском районе

9 июня в 21:55, в Захаровском районе, на 551-ом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистки. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

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По предварительной информации, 23-летняя жительница Михайлова, управляя мотоциклом «Дукати Монстер», не справилась с рулевым управлением и наехала на препятствие в виде дорожного ограждения.

В результате ДТП девушка-водитель от полученных травм умерла.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.